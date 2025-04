Come scegliere la migliore assicurazione auto: cosa valutare per una copertura completa

“contenuto sponsorizzato”

Arriva sempre il momento in cui bisogna scegliere la nuova assicurazione auto: non è facile, perché non tutte le coperture sono uguali ed è possibile aggiungere delle garanzie in base alle proprie esigenze. Di fatto con l’assicurazione auto ci stiamo riferendo a una polizza obbligatoria: senza non è possibile circolare. Quindi, se stiamo per cambiare auto o se abbiamo in previsione di comprarne una nuova, dobbiamo pensare alla migliore assicurazione da stipulare, in linea con le nostre esigenze.

Ma ci sono dei parametri che possono aiutarci a prendere questa decisione? Sì, e oggi lo vediamo con Vittoria Assicurazioni, una delle compagnie assicurative storiche del nostro Paese.

Da cosa dipende la scelta dell’assicurazione auto?

Abbiamo anticipato che, per circolare, ogni veicolo deve essere provvisto di una assicurazione obbligatoria RC auto. Il desiderio di qualsiasi automobilista è quello di trovare una polizza che risponda

pienamente alle proprie necessità e che sia dunque completa, ma al contempo conveniente.

Le proprie esigenze sono dunque il fattore principale nella scelta dell'assicurazione, in quanto è necessario valutare nel dettaglio le garanzie accessorie offerte, per capire se possano garantirci la copertura completa che stiamo cercando, oltre alla RC Auto obbligatoria.

Ma quali sono le garanzie da scegliere per ottenere una soluzione completa?

Con la polizza modulabile Vittoria Con Te, oltre alla RC auto, è possibile proteggersi anche da tutti gli altri rischi che comporta la guida di un'auto. L'assicurazione, pertanto, dovrà essere flessibile, caratteristica indispensabile per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Uno dei vantaggi principali è infatti l'opportunità di comporre la polizza auto avendo a disposizione ben nove garanzie. Tra queste rientrano la responsabilità civile auto, danni al veicolo, danni alla persona, assistenza stradale, tutela legale, guasti meccanici, Lifestyle, auto sicura e Vittoria Power.

Al giorno d'oggi le compagnie assicurative propongono agli automobilisti diversi modi per assicurare il proprio veicolo: non c'è solo la formula base, ovvero l'assicurazione RC tradizionale, che copre appunto la responsabilità civile, ma ulteriori garanzie accessorie che fungono da tutele aggiuntive, e che talvolta si rivelano indispensabili.

Quali sono i fattori che aiutano a scegliere l’assicurazione auto?

Come abbiamo anticipato, l’assicurazione deve rispondere al 100% alle necessità della persona che guiderà l'auto.

Tra i parametri determinanti durante la valutazione complessiva c'è indubbiamente la formula di guida: quante persone guideranno quell'auto? Sono persone esperte, che quindi hanno la patente da anni, oppure no? La guida è libera, ossia l'auto potrà essere guidata da varie persone, oppure è esclusiva?

Una volta valutata questa esigenza, si passa al massimale, che è l'importo che le compagnie di assicurazione rimborsano in caso di incidente. Infine, un altro elemento che aiuta a determinare la polizza è la franchigia, ossia la cifra che l'assicurato dovrà pagare in caso di incidente.

Non è sempre facile scegliere in autonomia quale assicurazione stipulare, sia per la varietà di soluzioni offerte, sia per le variabili in gioco da considerare con l’obiettivo di individuare l'opzione per noi più conveniente. L'alternativa? Chiedere il supporto di un consulente esperto e di una realtà solida nel mercato delle compagnie assicurative.

La scelta di proteggere se stesso e gli altri

Il settore assicurativo è stato interessato da numerosi cambiamenti negli ultimi anni, persino e soprattutto in vista dell'innovazione digitale e della tecnologia, che hanno permesso alle persone di iniziare a valutare le polizze auto comodamente online con un singolo clic.

Quello che tuttavia non è mai cambiato è la scelta di mettere la protezione al primo posto, non solo nei propri confronti, ma anche in quelli degli altri utenti della strada.

Poiché la sicurezza che non deve mai venire meno, bisogna puntare su un’offerta di soluzioni assicurative che possano essere innovative e personalizzate al contempo, come cerca di fare da tempo Vittoria Assicurazioni.

Per scegliere la migliore assicurazione auto completa, il nostro consiglio è di rivolgersi ad una compagnia assicurativa che si impegna nell’offrire diverse soluzioni personalizzate, con garanzie accessorie da includere.