“La nostra presenza qui all'Assemblea Anci è molto importante perché, nel nostro lavoro, la collaborazione con gli enti locali e i Comuni non è solo fondamentale, ma è essenziale”. Così Annalisa De Luca, direttrice generale di PagoPA, alla 43esima Assemblea Annuale dell’Anci, svoltasi a Verona, che anche quest’anno ha visto partecipe la società che ha scelto di affiancare allo stand di rappresentanza nell’area fieristica uno spazio riservato al confronto diretto e alla consulenza con sindaci, amministratori e tecnici comunali.

“È per questo che quest'anno, nell'ambito della nostra consueta partecipazione all'Assemblea Anci, abbiamo immaginato una serie di workshop, laboratori e sessioni di consulenza in cui lavoriamo a quattro mani insieme ai Comuni, per ragionare sia sul miglioramento dei nostri attuali servizi sia sullo sviluppo dei nostri futuri progetti”, conclude.