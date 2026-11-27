"Anche quest'anno, nell'ambito della nostra consueta partecipazione all'Assemblea Anci, abbiamo immaginato una serie di workshop, laboratori e sessioni di consulenza in cui lavoriamo a quattro mani insieme ai Comuni, per ragionare sia sul miglioramento dei nostri attuali servizi sia sullo sviluppo dei nostri futuri progetti". Sono le dichiarazioni di Annalisa De Luca, Direttrice generale di PagoPA, nel corso della 43esima Assemblea Annuale dell'Anci, svoltasi a Verona. La Società ha scelto quest'anno di affiancare allo stand di rappresentanza nell'area fieristica uno spazio riservato al confronto diretto e alla consulenza con sindaci, amministratori e tecnici comunali.