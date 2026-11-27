"Nostro obiettivo è rendere più efficiente amministrazione pubblica"
“PagoPA partecipa anche quest'anno all'Assemblea Anci nel ruolo di partner istituzionale, come avviene ormai da diversi anni. Lo facciamo con l'obiettivo di promuovere agli enti locali, ai Comuni e ai territori le nostre piattaforme tecnologiche: soluzioni consolidate che accompagnano le amministrazioni nella digitalizzazione dei servizi per i cittadini e favoriscono l'efficientamento di tutta la pubblica amministrazione”. Sono le parole di Marco Pantaleoni, amministratore delegato di PagoPA, alla 43esima Assemblea Annuale dell’Anci, svoltasi a Verona, a cui la Società ha partecipato anche quest’anno in qualità di partner istituzionale.
“In questa veste ci sentiamo un po' a casa nostra, perché consideriamo l'accompagnamento e le attività che promuoviamo qui la nostra funzione principale e la nostra stessa ragion d'essere”, conclude.