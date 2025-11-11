circle x black
Comunicazione, Rillo (iliad): "Con Iliadship sosteniamo giovani e formazione specialistica"

'Al Brand Journalism Festival, iliad presenta la terza edizione del suo programma per studenti'

Michele Rillo
Michele Rillo
11 novembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
"Iliadship è il nostro progetto per sostenere l’istruzione universitaria specialistica e accompagnare i giovani in un percorso di crescita personale e professionale". Lo ha dichiarato Michele Rillo, chief of staff and external affairs director iliad, intervenendo al Brand Journalism Festival 2025 che si è tenuto al Talent Garden di Roma. L'evento ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile.

"Ogni anno – ha spiegato Rillo – selezioniamo dieci ragazze e ragazzi che stanno per iniziare un corso di laurea specialistica in un’università italiana. A ciascuno viene assegnata una borsa di studio da 15.000 euro e un programma di esperienze extra-universitarie, con attività di mentorship, visite in azienda e formazione non accademica. Siamo alla terza edizione, con già 30 giovani a bordo del progetto, e il nostro obiettivo è continuare a sostenerlo a lungo, creando una community capace di autoalimentarsi e di portare avanti i valori di iliad".

Iliadship istruzione universitaria specialistica formazione professionale
