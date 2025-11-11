circle x black
Atp Finals, Alcaraz rimonta Fritz e 'vede' la semifinale - Rivivi il match

Lo spagnolo ha battuto l'americano nel secondo impegno a Torino

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
11 novembre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda partita e seconda vittoria per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino oggi, martedì 11 novembre, e semifinale sempre più vicina. In un match nel gruppo intitolato a Jimmy Connors lo spagnolo, numero 1 del mondo, supera lo statunitense Taylor Fritz, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-3 in due ore e 45 minuti di gioco.

Stasera, sempre per il gruppo Connors, in campo l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 9 del mondo, contro l'australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp. Alcaraz tornerà in campo giovedì contro Musetti e in caso di vittoria sarà matematicamente sicuro di finire il 2025 al numero uno del mondo.

Nel primo match di oggi alle Atp Finals, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto contro Granollers e Zeballos, staccando in anticipo il pass per la semifinale.

