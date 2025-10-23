Con te partirò, svelato il francobollo dedicato al brano - Video

A trent’anni dalla pubblicazione di 'Con te partirò', una delle canzoni di maggior successo nella storia della musica italiana resa celebre nel mondo da Andrea Bocelli, si è svolta oggi a Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione e annullo filatelico di un francobollo dedicato al celebre brano.

Alla cerimonia di svelamento del francobollo, appartenente alla serie tematica 'Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano', con il Maestro Bocelli erano presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il Sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, la presidente di Sugar Music, Caterina Caselli, il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, e il responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti.