circle x black
Cerca nel sito
 

Scontri a Minneapolis, il governatore Walz: "Trump pronto a ridurre gli agenti dell'Ice"

Secondo la Cnn: Bovino e alcuni suoi agenti potrebbero lasciare la città già oggi. Casa Bianca: "Nessuno vuole vedere americani uccisi nelle nostre strade"

Agenti dell'Ice e delle forze dell'ordine
Agenti dell'Ice e delle forze dell'ordine
27 gennaio 2026 | 00.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Donald Trump valuterà la riduzione degli agenti Ice in Minnesota. "Mi ha promesso che ci penserà" ha detto il governatore Tim Walz, parlando di "un'ottima telefonata" in cui "sembravamo sulla stessa lunghezza d'onda". Al momento gli agenti federali in zona sono circa 3mila. Walz ha affermato anche che Trump si è impegnato a parlare con il Dipartimento della Sicurezza Interna per garantire che i funzionari statali possano indagare sulla sparatoria mortale di sabato ad Alex Pretti.

Nel frattempo, Trump ha annunciato che invierà il responsabile della frontiera Tom Homan in Minnesota. Homan sarà ora il "principale punto di contatto sul campo a Minneapolis", ha precisato la portavoce Karoline Leavitt. Oggi, inoltre, Homan incontrerà il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, come confermato dallo stesso Trump e da Frey, dopo una conversazione telefonica definita "buona" e foriera di progressi dal presidente.

Cnn: Bovino e alcuni suoi agenti dovrebbero lasciare già oggi Minneapolis

Già oggi il comandante della Us Border Patrol Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti dovrebbero lasciare Minneapolis e tornare ai rispettivi settori di intervento. A darne notizia è la Cnn, che cita tre fonti vicine al dossier. A preannunciare in parte la linea di Trump era stata la stessa portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Nessuno vuole vedere americani che perdono la vita nelle nostra strade", aveva risposto ai giornalisti in merito alla morte di Pretti, esprimendo la solidarietà ai genitori del 37enne infermiere ucciso. A chi le chiedeva se condividesse la posizioni di esponenti dell'amministrazione che hanno definito Pretti un 'terrorista interno" che voleva uccidere membri delle forze dell'ordine, Leavitt ha evitato di rispondere ripetendo più volte che "è in corso un'inchiesta" per stabilire i fatti.

"Nessuno alla Casa Bianca, compreso il presidente Trump, vuole vedere persone ferite o uccise nella strade di America. Questo comprende Renee Good, Alex Pretti, i coraggiosi uomini e donne delle forze dell'ordine e molti americani che sono state vittime dei crimini di stranieri illegali", ha detto Leavitt che poi ha puntato il dito contro la leadership democratica del Minnesota.

"Questa tragedia è successa come risultato della deliberata e ostile resistenza da parte dei leader democratici in Minnesota che avanti da settimane - ha affermato - il governatore Walz, il sindaco Frey e altri esponenti democratici hanno diffuso bugie sulle forze dell'ordine che rischiano le loro vite ogni giorno per rimuovere stranieri illegali criminali dalle nostre strade".

L'accusa della Casa Bianca: "Agitatori di estrema sinistra pedinano, registrano e ostacolano agenti Ice"

Leavitt ha accusato, però, i leader dem del Minnesota di incoraggiare "agitatori di estrema sinistra a pedinare, registrare, confrontare e ostacolare agenti federali che stanno solo cercando di fare legalmente il loro dovere, cosa che ha creato situazioni pericolose che minacciano sia gli agenti che la popolazione del Minnesota". Secondo la legge americana, i cittadini hanno il diritto di osservare e anche registrare, senza interferire, operazioni della polizia nei luoghi pubblici.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria ice minnesota sparatoria minneapolis sparatoria minneapolis usa sparatoria usa minneapolis
Vedi anche
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza