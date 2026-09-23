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Congresso nazionale ingegneri occasione per confronto con ordini stranieri

Il confronto con ordini stranieri - (Foto Adnkronos)
Il confronto con ordini stranieri - (Foto Adnkronos)
23 settembre 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Congresso nazionale degli ingegneri in corso a Trieste è stata l'occasione per un confronto tra l'Ordine italiano con quelli della Slovenia, della Croazia e del Portogallo. "E' importante - ha detto Nina Drazin Lovrec, presidente della Camera degli ingegneri della Croazia - che ingegneri e architetti poter presentare digitalmente tutte le documentazioni dell'intero cantiere edilizio. In Europa il nostro ordine è leader in Europa. Bisogna valutare il prezzo e la qualità nelle gare di appalto. Il reddito degli ingegneri non è adeguato al lavoro fornito dagli ingegneri, anche se è aumentata l'adesione da parte dei giovani".

"Riguardo l'edilizia - ha spiegato il presidente degli ingegneri della Slovenia, Crtomir Remec - cerco di utilizzare tutti gli strumenti a mia disposizione nel migliore modo possibile. Cerco di combinare la mia esperienza con le opere pubbliche e con le mie responsabilità. L'Eurocodice senza IA non riesco ad immaginarlo".

"Come in Italia - ha ricordato Jorge Lica, presidente dell'Ordine degli ingegneri del Portogallo - anche in Portogallo abbiamo giovani che non si sentono particolarmente attratti dalla professione degli ingegneri e chi arriva alla fine degli studi lascia il Portogallo perché la retribuzione è molto bassa, anche se dipende molto dalla branca, ovviamente il settore privato paga di più rispetto a quello pubblico. Attualmente le aziende stanno cercando nuove ingegneri che non trovano, il mercato non è in grado di rispondere a questa domanda. La soluzione per noi è semplice: invitiamo gli ingegneri brasiliani e nell'America Latina a venire in Portogallo". "Con gli ordini stranieri - ha osservato il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Angelo Domenico Perrini - ci accumuna diversi aspetti tra cui la visione associazionistica e che i servizi di ingegneria sono diversi dai servizi commerciali".

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Congresso nazionale ingegneri Ordine italiano Europa Gare di appalto
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