Consumi: italiani fedeli a prodotti di marca, scelti da 3 su 4 anche a Natale 

10 dicembre 2025 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I consumatori continuano a prediligere i prodotti di marca di largo consumo, 3 su 4 li scelgono anche per gli acquisti natalizi. È quanto emerge dall'indagine di Swg per Centromarca sul comportamento degli italiani nel periodo natalizio presentata nel corso dell'incontro con la stampa organizzato oggi a Milano dall'associazione italiana delle industrie di marca. L'evento ha fotografato, anche grazie alle evidenze portate da Nielsen Iq e dal centro studi di Mediobanca, le tendenze di acquisto in Italia alla luce dell'incertezza su scala internazionale e delle difficoltà che il calo del potere d'acquisto comporta. Nel largo consumo si stima una crescita in valore del 2,6% nel 2026, in linea con quanto osservato nel 2025.

