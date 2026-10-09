Conta (Officina dell'Ambiente): "Celebriamo partenership di successo tra pubblico e privato"

"Oggi siamo qui per celebrare una partnership fra pubblico e privato che è arrivata al suo successo. L'officina dell'Ambiente da vent'anni opera nell'ambito dell'economia circolare e nel recupero delle materie altrimenti da discarica. Ma finalmente il pubblico, e in questo caso dobbiamo ringraziare ANAS, ha avuto un atteggiamento aperto verso l'ecosostenibilità e ha sposato questo progetto al 100%. Questo ci ha dato la possibilità di dimostrare che effettivamente quello che andiamo dicendo da 15 anni è vero". Lo ha detto Sergio Conta, amministratore delegato Officina dell'Ambiente Gruppo Ecoeridania, intervenendo all'evento 'Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro', organizzato a Bologna, nel contesto di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.