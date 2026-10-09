circle x black
Cerca nel sito
 

Conta (Officina dell'Ambiente): "Celebriamo partenership di successo tra pubblico e privato"

09 ottobre 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi siamo qui per celebrare una partnership fra pubblico e privato che è arrivata al suo successo. L'officina dell'Ambiente da vent'anni opera nell'ambito dell'economia circolare e nel recupero delle materie altrimenti da discarica. Ma finalmente il pubblico, e in questo caso dobbiamo ringraziare ANAS, ha avuto un atteggiamento aperto verso l'ecosostenibilità e ha sposato questo progetto al 100%. Questo ci ha dato la possibilità di dimostrare che effettivamente quello che andiamo dicendo da 15 anni è vero". Lo ha detto Sergio Conta, amministratore delegato Officina dell'Ambiente Gruppo Ecoeridania, intervenendo all'evento 'Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro', organizzato a Bologna, nel contesto di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l'intera filiera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza