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Conte (Inps): "Mobilità dato di fatto, vogliamo far dialogare Paesi"

Giuseppe Conte - (Foto Adnkronos)
Giuseppe Conte - (Foto Adnkronos)
28 maggio 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
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"La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto. In tutta Europa si spostano milioni di persone che cercano un lavoro per loro più favorevole, e questo comporta che le istituzioni pubbliche si adeguino per offrire servizi sempre migliori. Inps, sviluppando una sensibilità già presente negli anni scorsi, ha istituito una vera e propria direzione centrale dedicata a questi temi, rivolta quindi ai lavoratori e ai pensionati che si spostano in Europa e nel mondo. Nei prossimi anni dobbiamo continuare con lo sviluppo delle pratiche di cooperazione fra gli enti, europei o comunque internazionali, per offrire servizi sempre migliori, investire nel digitale, ma soprattutto informare le persone, spiegare i loro diritti, essere sempre più presenti e pronti a far sì che quei diritti siano effettivi ed esigibili. La Direzione Centrale Relazioni Internazionali nasce proprio con questa missione". Giuseppe Conte, Direttore centrale relazioni Internazionali Inps, così commenta a margine dell'iniziativa 'Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco', ospitato al Casinò di Sanremo -

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"Noi siamo qui stamattina proprio perché partiamo da una realtà particolare che è quella dei rapporti fra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con Francia e Principato di Monaco - aggiunge - E' una zona in cui la dimensione transfrontaliera è molto forte, molto sentita. Si può fare di più, si possono sviluppare i servizi, si possono informare meglio i cittadini e per questo motivo c'è necessità di confronto fra tutte le istituzioni coinvolte. Oggi questo convegno è il primo passo di un percorso di dialogo fra le amministrazioni proprio per sviluppare servizi sempre migliori", conclude.

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mobilità dei lavoratori servizi pubblici cooperazione internazionale digitale informazione ai cittadini
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