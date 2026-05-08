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Conti pubblici Italia: l'Ue rivaluta il deficit in autunno

L'Ue rivaluterà in autunno i conti pubblici italiani e il deficit, un'opportunità per l'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo, eventualità che allo stato viene considerata improbabile.

Valdis Dombrovskis, commissario Ue all'Economia - Foto Adnkronos
Valdis Dombrovskis, commissario Ue all'Economia - Foto Adnkronos
08 maggio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il "pacchetto d'autunno" del semestre europeo fornità alla Commissione Europea "un'altra opportunità per valutare la situazione" dei conti pubblici dell'Italia, ai fini della valutazione sulla permanenza del nostro Paese nella procedura per deficit eccessivo. Lo spiega il portavoce dell'esecutivo Ue per l'Economia Balazs Ujvari, a Bruxelles durante il briefing con la stampa.

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Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha detto alla Stampa che è "teoricamente possibile" che l'Italia esca dalla procedura in autunno, se i dati relativi al 2025 dovessero essere rivisti al ribasso e certificati da Eurostat.

A quanto si apprende a Bruxelles, è una eventualità che viene considerata piuttosto improbabile, perché il deficit, che è risultato al 3,1% del Pil nel 2025, dovrebbe essere rivisto e portato sotto il 3%, ma ad oggi non può essere data per impossibile.

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conti pubblici Italia deficit Italia procedura per deficit Ue
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