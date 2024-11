"Coopetizione", il nuovo rapporto strategico del Centro Economia Digitale. Il 19 novembre alla Farnesina

Il Centro Economia Digitale annuncia la presentazione del suo nuovo rapporto strategico, che si terrà martedì 19 novembre alle 10:30 nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Esteri. Il titolo del documento è “Coopetizione: Aziende e Stati di fronte alla sfida di un mondo che cambia”.

Come indica Rosario Cerra, fondatore e presidente del Ced, il documento contiene strategie e indicazioni per C-level, top manager e policy maker su come implementare una combinazione vincente di competizione e cooperazione per affrontare le sfide geostrategiche, economiche, politiche, digitali e ambientali del presente.

“Durante l'evento di presentazione, approfondiremo come Aziende e Stati possono sfruttare la coopetizione per navigare nel complesso mondo della sovranità tecnologica, della sicurezza economica, dell’autonomia strategica e della transizione verso un futuro sostenibile. Un approccio che non solo potenzia le capacità di innovazione, ma crea anche opportunità di collaborazione strategica, proteggendo allo stesso tempo i singoli interessi”, spiega Cerra.

Dopo i saluti istituzionali di Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato alla Farnesina, e la relazione di Cerra sono previsti gli interventi di rappresentanti di una serie di aziende di rilievo. Nell’ordine: Giulia Gasparini (Aws), Lapo Pistelli (Eni), Diego Ciulli (Google), Mario Tartaglia (Fs), Fabio Tognon (Hp), Francesca Bitondo (Microsoft), Andrea Falessi (Open Fiber), Francesco Salerni (Terna), Sabina Stralluzzo (Tim).