Cop29, Barbaro (Mase): "Fondo italiano per il clima, approvati i primi 8 interventi"

E' iniziata oggi a Baku la missione del sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro, alla 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Cop29). Prima giornata con l'intervento italiano al side event 'Finanza climatica e Piano Mattei: un'opportunità per promuovere partnership e investimenti verdi in Africa'.

“Nonostante la ricchezza di risorse, attualmente 600 milioni di persone, il 43% della popolazione totale e principalmente in area subsahariana, non ha accesso all'elettricità, come ci dice l’agenzia internazionale per l’energia Iea - spiega Barbaro - L'Italia ha l'opportunità di contribuire significativamente allo sviluppo sostenibile e alla transizione energetica dell’Africa. Un ruolo decisivo in questo senso è svolto dalla politica di cooperazione ambientale internazionale del Mase e dal Fondo Italiano per il Clima, in sinergia col Dicastero degli Esteri. Il Fondo prevede uno stanziamento di oltre 4 miliardi di euro, di cui il 75% da destinare ad Africa e alla zona del Medio Oriente - Nordafrica. Si tratta di uno degli strumenti finanziari del Piano Mattei, strumento molto flessibile sia rispetto alla platea di beneficiari che rispetto alle modalità di intervento. Da novembre 2023, il Fondo è pienamente operativo e ha approvato i primi 8 interventi per un ammontare di 552,7 milioni di euro, di cui il 91% destinati all’Africa".