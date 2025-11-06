circle x black
Coppola (ENEA): "Innovazione e qualità per filiere più resilienti e competitive"

06 novembre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il direttore del Trasferimento Tecnologico: "Non solo ridurre i costi, ma creare valore e affidabilità" Rimini – A margine di Ecomondo, Alessandro Coppola, direttore della Direzione Trasferimento Tecnologico (TTEC) di ENEA, ha sottolineato l'importanza di un'innovazione industriale capace di rafforzare le filiere produttive italiane. "Il nostro compito – ha detto – è fornire tecnologie che permettano alle imprese di offrire prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, competitivi per qualità e affidabilità. In settori strategici come il manifatturiero avanzato, l'aerospazio o il petrolchimico, non è il prezzo a fare la differenza, ma la capacità di innovare. E su questo l'Italia ha un vantaggio che dobbiamo valorizzare."

