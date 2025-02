Corruzione, Nordio: "Fenomeno costa crescita Pil e allontana investimenti"

“Come magistrato mi sono occupato a lungo di corruzione nazionale. Questo fenomeno è uno delle negatività che costano al Paese un paio di punti di Pil, allontanano investimenti stranieri e compromettono la concorrenza”.

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio proiettato all’evento ’Zero Corruption’ che si sta tenendo al Maxxi di Roma. “A queste vulnerabilità, oggi si è aggiunta la corruzione internazionale - ha continuato il Guardasigilli -. La globalizzazione ha portato con sé questo aspetto e se la corruzione è sempre esistita, e probabilmente esisterà in futuro, il nostro compito è ridurre il fenomeno".

Il video messaggio è proseguito prendendo in considerazione la legge 231 che riguarda la responsabilità delle aziende che hanno tratto guadagno da un reato commesso da parte di un soggetto appartenente all’ente. “Colpire le aziende, oltre alle persone, è una buona forma di deterrente - ha spiegato il ministro della Giustizia -. Oggi la sanzione penale ha perso la sua efficacia concreta. Si parla di amnistia per risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri, ma per questo non c’è amnistia possibile”