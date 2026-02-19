circle x black
Cerca nel sito
 

Cosmetica: presentata a Milano l'edizione 2026 di Cosmoprof Worldwide Bologna

19 febbraio 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con l'80% dei 3000 espositori attesi provenienti dall'estero, l'edizione 2026 di Cosmoprof Worldwide Bologna rafforza ulteriormente il suo posizionamento internazionale e si conferma manifestazione di riferimento per il settore della cosmetica. A mettere in luce la crescente attrattività dell'appuntamento bolognese, oltre all'ormai consolidato tutto esaurito dei padiglioni, la rilevante percentuale di nuovi espositori, ben il 37%. Per il 57° Cosmoprof si prevede l'arrivo di 250mila persone e di numerosi buyers internazionali, grazie al lavoro svolto dall'organizzazione della kermesse di concerto con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e con l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Ice. Se ne è parlato in occasione della conferenza stampa tenutasi a Milano durante la quale è stata presentata la nuova edizione della manifestazione dedicata alla cosmetica, in svolgimento nei padiglioni di BolognaFiere dal 26 al 29 marzo 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza