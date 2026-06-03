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Crisi energetica Ue: 1,3 milioni posti lavoro a rischio per guerre in Medio Oriente

Crisi energetica Ue: 1,3 milioni di posti di lavoro nell'industria a rischio a causa delle guerre in Medio Oriente, avverte la vicepresidente della Commissione Europea.

Operaio metalmeccanico al lavoro: per l'Ue 1,3 mln di posti di lavoro sono a rischio per le guerre in Medio Oriente - Fotogramma/Ipa
Operaio metalmeccanico al lavoro: per l'Ue 1,3 mln di posti di lavoro sono a rischio per le guerre in Medio Oriente - Fotogramma/Ipa
03 giugno 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
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A causa delle guerre in Medio Oriente, nell'Ue "fino a 1,3 milioni di posti di lavoro sono a rischio, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica". Lo dice la vicepresidente della Commissione Europea Roxana Minzatu, a Bruxelles in conferenza stampa. La vicepresidente sottolinea che "l'aumento dei costi energetici avrà un impatto particolarmente negativo sulle famiglie a basso reddito in Europa, motivo per cui raccomandiamo a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili".

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guerra Iran crisi energia Roxana Minzatu Ue posti lavoro Ue
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