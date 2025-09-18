circle x black
Cultura, Cattaneo (Tinexta Infocert): "Ogni azienda deve pensare a impatto che ha su sistema in cui opera"

18 settembre 2025 | 14.21
Redazione Adnkronos
"Nell'incontro di oggi racconteremo di come l'evoluzione dei nostri servizi abiliterà nel futuro una partnership tra pubblico e privato per costruire una cultura della sostenibilità: tutte le aziende nell'evoluzione dei servizi e dei prodotti dovrebbero pensare a che impatto hanno questi sull'ecosistema in cui operano." Ha dichiarato l'Amministratore delegato di Tinexta Infocert, Danilo Cattaneo, a margine dell'appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli.

