Cultura: Fnm porta 'sul binario giusto' il Palio di Legnano

Un percorso immersivo che ricostruisce ambienti medievali e racconta storia, riti e valore comunitario del Palio di Legnano, in occasione dell'850° anniversario della Battaglia di Legnano: è la mostra  'Storie sul binario giusto. Il Palio di Legnano' realizzata da Fnm, in collaborazione con la Fondazione Palio di Legnano, presso lo spazio l'Altro deposito bagagli della stazione di Milano Cadorna di Ferrovienord. La mostra resterà esposta presso la Galleria commerciale, dal 10 marzo al 24 maggio 2026, da mercoledì a domenica, dalle 12:00 alle 18:00.

