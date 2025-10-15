circle x black
Cum (Elis): "Importante rivitalizzare risorse, loro valore non deve spegnersi"

L'amministratore delegato di Elis, Pietro Cum
15 ottobre 2025 | 15.15
Redazione Adnkronos
“Le imprese rappresentate nel consorzio Elis sono state costruite da chi nei decenni l’ha portato avanti e ha sviluppato un valore che adesso non può spegnersi. Ora dobbiamo recuperare il valore di persone che altrimenti rischiano di avvicinarsi lentamente alla pensione senza più dare quel patrimonio di competenze e esperienze ai giovani che ne hanno bisogno. C’è un tema di inter-generazionalità e di trasmettere esperienza e competenza ai giovani che entrano in aziende e che saranno sempre meno". E' quanto ha dichiarato l’amministratore delegato di Elis, Pietro Cum, a margine della presentazione del progetto ‘GenerAzione Talento’, il nuovo progetto che valorizza i lavoratori senior del Consorzio Elis.

“Per questo ci sarà sempre più bisogno di lavoratori senior, per questo li accompagniamo con un percorso che rivitalizzi il loro ruolo, li rimetta a contatto coi giovani e permetta do estrarre tutto quel valore umano di cui sono portatori", ha concluso.

