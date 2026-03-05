circle x black
Cerca nel sito
 

Cybersicurezza, Mugnato (Gyala): "Unire le forze per un'Italia hub di eccellenza"

Al Cybersec 2026: "Verso un modello collaborativo di CyberHub"

05 marzo 2026 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l’ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo CyberHub Italia, spinto dalla volontà di portare innovazione. In questo contesto, imprese come Gyala, che integra Threat Intelligence avanzata con strategie di resilienza condivise, possono dare un importante contributo. Sono convinto che solo unendo le forze tra pubblico e privato potremo contrastare le minacce evolute, trasformando l’Italia in un hub europeo di eccellenza". Queste le parole di Nicola Mugnato, Co-Founder di Gyala, oggi a Roma alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato che quest’anno, alla quinta edizione, si concentra sui temi ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cybersicurezza CyberHub Italia hub europeo di eccellenza
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza