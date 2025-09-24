Da Poste Italiane un webinar alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale

Lunedì 29 settembre è in programma il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future” che vedrà ospiti gli esperti dell’Artificial Intelligence Hub di Poste Italiane, un appuntamento pensato per rendere accessibile a tutti una tecnologia che sta ridisegnando il nostro domani. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore. Sul sito di Educazione Digitale sono disponibili, inoltre, diversi contenuti dedicati al tema. L’Intelligenza Artificiale rappresenta una nuova tappa dell’evoluzione tecnologica e umana. Conoscerla consente di governarla e poterla utilizzare al meglio, rendendola così un potente alleato che può semplificare le nostre attività quotidiane.

L’Ai Generativa adottata in ambito lavorativo sta rendendo il digitale più inclusivo. Per chiedere a un’AI di analizzare dati o creare un’immagine non è più indispensabile saper scrivere righe di codice. Questo rende l’Ai una tecnologia inclusiva, che democratizza l’accesso al digitale e apre nuove possibilità anche a chi non ha competenze tecniche. Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili all’interno della sezione web.

Per approfondire i temi legati all’Intelligenza Artificiale sono disponibili le infografiche I diversi livelli di Ai, I deepfake, Ai e disinformazione e il videopodcast Cos’è l’Ai in versione Lis e sottotitolato. Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.