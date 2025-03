Dai trasporti alla scuola un 8 marzo 'caldo' per gli scioperi

Si preannuncia un sabato 'caldo', quello dell'8 marzo. Infatti sono previsti diversi scioperi che 'complicheranno' la vita dei viaggiatori (e non solo) nella giornata internazionale della donna. Sul fronte trasporti Usi-Cit e altre sigle sindacali (come Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap) hanno indetto uno sciopero generale nazionale che riguarderà sia il settore pubblico come il privato. Possibili disagi soprattutto nei trasporti via treno, aereo ma anche per chi si dovesse spostare in autostrada. L'agitazione - secondo quanto riporta il sito del ministero dei Trasporti, l’agitazione interesserà dalle 21 del 7 marzo alla stessa ora dell'8 il settore ferroviario, mentre toccherà nella giornata dell'8 quello aereo e le autostrade, dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno successivo. Nessun disagio, invece, sembra atteso nel trasporto locale.

Ma sabato è in calendario anche uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati proclamato da Confederazione Cub, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, Adl Cobas e Clap, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, Usb con adesione di Usb Pi. Toccherà anche università e ricerca, infine, lo sciopero di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil.