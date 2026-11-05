circle x black
Cerca nel sito
 

Dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano 'Artigiano in Fiera', attesi circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi

Per nove giorni alla scoperta di incontri, storie, produzioni e culture che raccontano territori, tradizioni e una creatività in continua evoluzione dall’Italia e dal mondo

Artigiano in Fiera - (foto Ufficio stampa)
Artigiano in Fiera - (foto Ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È disponibile online il pass gratuito per visitare Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani, in programma dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22. In fiera sono attesi circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi per nove giorni alla scoperta di incontri, storie, produzioni e culture che raccontano territori, tradizioni e una creatività in continua evoluzione dall’Italia e dal mondo. Ottenere il pass è semplice e veloce. Chi visita per la prima volta Artigiano in Fiera può già scaricare in pochi click dal sito artigianoinfiera.it il proprio pass gratuito, valido per tutti i giorni della manifestazione e per più ingressi. Gli iscritti alla community, i visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma digitale possono invece scaricare il pass tramite il link ricevuto all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione o, in alternativa, recuperarlo facilmente in ogni momento su artigianoinfiera.it.

Debuttano gli 'Artigiano in Fiera Stand Awards' e anche il pubblico diventa protagonista. A segnare l’edizione 2026 è il debutto degli Artigiano in Fiera Stand Awards, i nuovi riconoscimenti dedicati agli spazi espositivi capaci di valorizzare al meglio l’identità, il lavoro e la creatività delle imprese artigiane. Non sarà premiato il prodotto migliore ma il modo migliore di raccontarlo: è questo il principio alla base dell'iniziativa, che riconosce allo stand un ruolo centrale nell'esperienza di visita attraverso l’allestimento, lo storytelling, l’identità del brand e l’esperienza offerta ai visitatori. Gli Artigiano in Fiera Stand Awards prevedono l’assegnazione in fiera di sette premi principali, attribuiti da una Giuria d’Onore, e il Premio del Pubblico che vedrà i visitatori protagonisti, chiamati a votare online durante la manifestazione “lo stand più bello” e a decretare il vincitore. A questi si affiancano otto menzioni speciali, attribuite direttamente dal Comitato Direttivo di Artigiano in Fiera.

Con gli 'Artigiano in Fiera Stand Awards', l’evento allarga così lo sguardo dal prodotto al modo in cui l’artigiano si presenta e comunica, riconoscendo allo stand un ruolo che va oltre la vendita: luogo di racconto, relazione e costruzione dell’identità del brand. "Con questa iniziativa vogliamo valorizzare una dimensione sempre più importante dell'artigianato contemporaneo: la capacità di raccontarsi. Oggi uno stand non è soltanto uno spazio espositivo ma il luogo in cui un'impresa incontra il pubblico, comunica la propria identità e trasmette il valore del proprio lavoro. Attraverso questi riconoscimenti vogliamo promuovere una cultura dell'accoglienza e della cura, premiando chi sa trasformare l'esperienza del visitatore in un racconto autentico dell'eccellenza artigiana", ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente di GeFi Spa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza