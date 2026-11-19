Dalla nuova serie del videogioco è nato un tormentone sul quale si sono buttati politici, aziende, sportivi e personaggi dello spettacolo

C'è un prima e un dopo per i gamer di tutto il mondo: e in mezzo ci sono i 13 anni di attesa (dal 2013 al 2026) che dividono GTA V da GTA VI. E adesso che finalmente il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi è arrivato questa attesa è diventato un tormentone sul quale politici e aziende, sportivi e personaggi dello spettacolo si sono buttati, utilizzando lo stile grafico di GTA per messaggi ironici o promozionali, ma - spesso - anche per propaganda politica.

Non poteva mancare Donald Trump che - sfruttando l'ultimo lancio della Tesla - ironizza sul fatto che nel tempo passato fra le due versioni di GTA abbiamo fatto in tempo a vedere arrivare sul mercato le 'auto volanti'. Il tutto condito su un post Instagram dall'immancabile Make America Great Again. Da noi l'arrivo di Grand Theft Auto 6 è stato celebrato dalla segretaria del PD Elly Schlein (autodefinitasi 'una nerd degli anni Novanta') che ha postato l'immagine del download del gioco, seduta sul divano assieme alla sua cagnolina, spiegando che erano 'Pronte'. Ma lo stesso Pd ha preparato una serie di grafiche su salute, trasporti ed energia che richiamano i trucchi del videogame, invitando gli elettori a 'sbloccarli con il voto' come si fa in GTA.

Se il Movimento 5 Stelle dedica quattro immagini in stile Grand Theft ad altrettanti politici del centrodestra, Fratelli d'Italia risponde con una serie di post sia 'contro' (il segretario della Cgil Landini al quale 'non serve GTA per creare il caos' con lo sciopero generale) che 'pro', postando una immagine in stile videogame di Giorgia Meloni, affiancata da una vettura del 2013 e una del 2026, spiegando che nel frattempo 'e' stato abolito il bollo auto'.

Dall'Abruzzo invece il presidente Marco Marsilio - sullo sfondo delle iconiche palme di GTA - ironizza spiegando che in questi 13 anni "Abbiamo fatto in tempo a riscrivere la storia" della regione.

Non meno attive le imprese, da Ita (che - sempre con le iconiche palme - propone due piloti in stile Grand Theft annunciando lo sbarco a Miami) a Ceres che a Milano ha diffuso maxi affissioni con messaggi 'ambientati' a Vice City, l'immaginaria città dove è ambientato il videogioco.

Ma dal momento che le auto sono al centro della storia di GTA, non sorprende che le più attive siano le case automobilistiche, da Bmw a Lamborghini, che - sfruttando l'iconografia del gioco, dal cielo arancione alle strade illuminate dai neon - per presentare i modelli di oggi e di domani.

Insomma, anche per i (pochi) utenti social che non si interessano ai videogame, sfuggire a GTA VI è davvero impossibile. Tanto vale - come hanno fatto in tanti - prendere un giorno di ferie e 'perdersi' in Vice City assieme a Jason e Lucia.