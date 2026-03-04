Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato oggi, mercoledì 4 marzo, che i nuovi dazi globali del 15%, decisi dal presidente Donald Trump, entreranno in vigore da questa settimana. In un’intervista a Cnbc, Bessent ha spiegato che l’amministrazione prevede un rapido ritorno ai livelli tariffari precedenti alla recente decisione della Corte Suprema che ha annullato le misure commerciali più ampie introdotte dalla Casa Bianca.

Secondo Bessent, "è mia ferma convinzione che le tariffe torneranno ai livelli precedenti entro cinque mesi". Dopo la sentenza della Corte, Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre un dazi globali del 10%, basati su una diversa base giuridica, annunciando il giorno successivo l’aumento immediato dell’aliquota al 15%".