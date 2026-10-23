Di Amato, "Con Node Roma il sogno della Montecatini del terzo millennio"

“Ho un sogno, che è quello di vedere Nextchem diventare la Montecatini del terzo millennio. All'interno del nostro gruppo, coniugare l'innovazione tecnologica di Nextchem con la capacità realizzativa di Tecnimont rappresenta la formula vincente: sono esattamente questi due elementi, tecnologia e realizzazione, che hanno fatto grande la storia dell'industria del nostro Paese e che noi oggi vogliamo ripetere. Per me oggi è una giornata particolarmente importante perché qui, in questo stesso luogo, tutto è nato più di quarant'anni fa. Ritrovarci di nuovo nello stesso posto a guardare al futuro, forti di mezzi diversi, di un'organizzazione strutturata e di una presenza solida su tutti i mercati internazionali, ci permette di guardare non semplicemente ai prossimi dieci anni, ma di tracciare la rotta per l'industria del futuro”. A dirlo Fabrizio Di Amato, Presidente e Fondatore di Maire, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Node Roma, la prima sede del network internazionale di centri di Ricerca e Sviluppo di Nextchem, società del Gruppo Maire dedicata alle tecnologie sostenibili.