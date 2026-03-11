circle x black
Di Genova (Fastweb+Vodafone): "Investiamo 1,5 miliardi l'anno in infrastrutture per sicurezza e qualità dei dati nella filiera business"

11 marzo 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
In occasione della quinta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, la kermesse dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da ALIS – Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, Augusto Di Genova, Chief B2B Officer Fastweb+Vodafone, ha sottolineato il ruolo strategico delle infrastrutture digitali per il mercato business e per il settore della logistica. "Crediamo che la differenza la faccia un soggetto in grado di investire: noi investiamo circa 1,5 miliardi l'anno nei nostri asset. In questo modo riusciamo a dare valore reale all'utente finale e a sviluppare attività coerenti con gli obiettivi di business sia del cliente sia dell'operatore che fornisce il servizio. Il nostro impegno è garantire sicurezza e qualità su tutta la filiera del mercato business, con infrastrutture e soluzioni proprietarie che fanno la differenza proprio nella protezione e nella qualità del dato", ha spiegato Di Genova.

