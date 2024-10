Digital Angels: nuova brand identity ed evento a Roma il 7 novembre

Digital Angels annuncia all’evento Intersections di Milano la sua nuova brand identity. Una nuova identità visiva, un nuovo logo e un posizionamento per mettere in risalto i dodici anni di attività e i tre canali attraverso cui l’azienda di marketing, con sedi a Roma e Milano, offre i suoi servizi e si è confermata un punto di riferimento nel panorama italiano.

“Il rebranding non rappresenta né un punto di partenza né di arrivo, ma la necessità di comunicare al mercato la nostra nuova identità, già operativa da due anni”, spiega il managing director Piermario Tedeschi. “Con la nuova identity, vogliamo trasmettere la nostra capacità di unire creatività, media planning e digital marketing in un mix senza uguali, con un unico obiettivo: accelerare la crescita dei nostri clienti”.

Il nuovo logo, caratterizzato da un’ala ridisegnata in stile contemporaneo, “simboleggia il desiderio di elevare il potenziale di ogni brand con cui Digital Angels collabora, mantenendo un tratto distintivo di ambizione e leggerezza”, si legge in un comunicato. Il payoff, “Elevate your potential”, sintetizza la mission dell’agenzia: “valorizzare i brand dei nostri clienti attraverso un approccio integrato che unisce pensiero critico, intelligenza artificiale ed innovazione”. Il rebranding ufficializza anche l’acronimo DAs, già comunemente utilizzato da clienti e interni, che diventa così parte integrante dell’identità di Digital Angels.

Nata nel 2011, l’azienda è stata riconosciuta tra le realtà a più alta crescita in Italia ed Europa da Financial Times, Deloitte, Il Sole 24 Ore e Repubblica. Ha superato i 20 milioni di fatturato nel 2023 e continua a lavorare con aziende del calibro di Amazon Business, Cofidis, Electrolux, GameStop, MetLlife, Morellato e Todis. Tra i nuovi progetti figurano il Campus Bio-Medico, Greenpeace, Fiorucci, leBebè, Telethon e VOIhotels.

“Questi risultati dimostrano la strategicità di un approccio integrato, capace di combinare strategia, creatività e media in modo armonioso, rispondendo, così, con efficacia alle sfide di un mercato in continua evoluzione”, si legge nel comunicato.

Il nuovo posizionamento è stato presentato in anteprima ieri all’evento Unpixel Milano, segnando l’inizio di una nuova fase per l’agenzia. Il rebranding sarà comunicato anche a Roma con un evento che si terrà il 7 novembre e che "ha l’obiettivo di incontrare e far incontrare clienti e partner e condividere con loro le ultime novità e successi, in un’atmosfera dinamica e coinvolgente", conclude la nota.