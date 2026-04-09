circle x black
Cerca nel sito
 

Digitale, Amich: "Data center leva strategica per crescita, sicurezza e innovazione"

a margine del convegno 'Data center e digitale: le politiche per il mercato', tenutosi presso la Sala della Regina della Camera

Digitale, Amich:
09 aprile 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il tema dei data center e delle infrastrutture digitali è ormai centrale per il futuro economico e strategico del Paese: non più solo tecnologia, ma una leva decisiva per la competitività e la sicurezza. Occorre accompagnare lo sviluppo del settore con un quadro normativo chiaro e stabile e con una visione industriale capace di sostenere investimenti, innovazione e crescita.L’Italia ha tutte le potenzialità per essere protagonista in questo ambito, ma bisogna accelerare, semplificare e garantire certezza regolatoria, così da colmare i ritardi e rafforzare il nostro posizionamento nello scenario internazionale. Il confronto tra istituzioni e imprese avviato oggi è essenziale per costruire risposte concrete ed efficaci”. Lo ha affermato l’on. Enzo Amich a margine del convegno “Data center e digitale: le politiche per il mercato”, tenutosi presso la Sala della Regina della Camera, promosso dall’Intergruppo parlamentare per la “Sostenibilità Digitale e Sovranità Tecnologica” su sua iniziativa e presentato da Aiip – Associazione Italiana Internet Provider.

CTA

“Desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a questo convegno, in particolare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Questore della Camera, on. Paolo Trancassini e il Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, on. Salvatore Deidda”, ha concluso Amich.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
data center digitale crescita sicurezza innovazione
Vedi anche
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza