Digitale, Amich: "Data center leva strategica per crescita, sicurezza e innovazione"

“Il tema dei data center e delle infrastrutture digitali è ormai centrale per il futuro economico e strategico del Paese: non più solo tecnologia, ma una leva decisiva per la competitività e la sicurezza. Occorre accompagnare lo sviluppo del settore con un quadro normativo chiaro e stabile e con una visione industriale capace di sostenere investimenti, innovazione e crescita.L’Italia ha tutte le potenzialità per essere protagonista in questo ambito, ma bisogna accelerare, semplificare e garantire certezza regolatoria, così da colmare i ritardi e rafforzare il nostro posizionamento nello scenario internazionale. Il confronto tra istituzioni e imprese avviato oggi è essenziale per costruire risposte concrete ed efficaci”. Lo ha affermato l’on. Enzo Amich a margine del convegno “Data center e digitale: le politiche per il mercato”, tenutosi presso la Sala della Regina della Camera, promosso dall’Intergruppo parlamentare per la “Sostenibilità Digitale e Sovranità Tecnologica” su sua iniziativa e presentato da Aiip – Associazione Italiana Internet Provider.

“Desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a questo convegno, in particolare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Questore della Camera, on. Paolo Trancassini e il Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, on. Salvatore Deidda”, ha concluso Amich.