Digitalmeet 2024, Sperduti: “AI strumento potente, per la prima volta ha invaso sfera cognitiva”

“L'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente perché per la prima volta ha invaso la sfera cognitiva, cosa che altri strumenti che hanno potenziato le nostre capacità non avevano fatto finora”. A dirlo Alessandro Sperduti, professore università degli Studi di Padova, in occasione della conferenza stampa di presentazione, su iniziativa del senatore Antonio De Poli, del Digitalmeet 2024, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, in programma dal 21 al 27 ottobre 2024. Il titolo del convegno organizzato in Senato è ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’.