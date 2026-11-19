Approvata alla Camera la legge di conversione del decreto Ambiente, soddisfazione del Mase per l’emendamento 2.012 a prima firma dell’onorevole Mauro Rotelli. La norma riconosce il valore pubblico degli alberi e introduce regole e sanzioni contro gli interventi che ne compromettono la salute e la stabilità.

“Non basta mettere a dimora nuovi alberi. Dobbiamo soprattutto proteggere quelli che già abbiamo. Il capitale naturale è un'infrastruttura strategica del Paese e dobbiamo finalmente trattarlo come tale. Gli alberi delle nostre città non si difendono con gli annunci, ma con regole chiare, manutenzione, responsabilità precise e sanzioni efficaci”, ha detto Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, dopo l'approvazione della modifica dell'articolo 7 della legge 10 del 2013, al termine di un percorso durato circa un anno.

L'iniziativa è nata dalla richiesta di approfondimento rivolta al Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, insediato presso il Mase, sulle principali criticità che interessano la gestione e la tutela del patrimonio arboreo. La proposta si articola attorno a quattro interventi fondamentali: contrastare capitozzature e potature drastiche; proteggere le radici degli alberi durante gli interventi di scavo; tutelare la fauna durante il periodo della nidificazione; introdurre sanzioni specifiche per le violazioni.

Il documento è il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto Mase, Masaf, Anci, Conaf, Carabinieri Forestali e associazioni ambientaliste, con il supporto tecnico-scientifico di Ispra. “E’ questa la dimostrazione che la sinergia tra politica, Istituzioni e competenze tecniche, possa produrre riforme concrete, attese e importanti per il nostro futuro. Custodire il nostro patrimonio naturale significa investire nella qualità della vita. Le alberature urbane sono da oggi fino in fondo un bene di interesse pubblico e la loro tutela rappresenta un valore aggiunto a difesa della natura, del paesaggio e della vivibilità. Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento al presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, al Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, alla maggioranza parlamentare che ha sostenuto l’emendamento, ai ministri Pichetto e Lollobrigida e al Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico presieduto da Marco Visconti che ha fornito le basi tecniche e scientifiche della proposta”, conclude Barbaro.

Entro sessanta giorni, un decreto del Mase e del Masaf, sentito il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, definirà le specifiche tecniche e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni: dai criteri per gli interventi alla tutela degli apparati radicali, dal rispetto dei cicli della fauna fino alla sostituzione degli alberi abbattuti.