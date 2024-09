Donnarumma: "Per FS l'Europa è un mercato domestico"

L'ad, così il gruppo cresce a livello continentale sfruttando 15 anni di esperienza nell'Alta Velocità in Italia ed esportando il proprio know how tecnologico, operativo e ingegneristico

FS guarda lontano su tecnologie e mercati elaborando un piano strategico a cinque anni con ipotesi di partnership nazionali, ma anche internazionali perché "il Gruppo Fs Italiane considera l'Europa come il proprio mercato domestico, a seguito della piena apertura del mercato ferroviario europeo alla concorrenza, nel quale è attivo operativamente attraverso società controllate". Così - dopo avere seguito la presentazione a Innotrans a Berlino delle novità del gruppo - Antonio Donnarumma, Ad e direttore generale Fs, sottolinea all'Adnkronos i target futuri.

Perché, ricorda, il gruppo oggi "si trova in una posizione di leadership per fissare nuovi standard per la concorrenza sulla base dell'esperienza di 15 anni sul segmento di mercato dell'Alta Velocità in Italia, esportando all’estero il proprio know how tecnologico, operativo e ingegneristico. E Trenitalia è l'azienda leader per la gestione del trasporto ferroviario che sta spostando i suoi treni in tutto il Vecchio Continente".

L'espansione in Europa tocca molti dei principali mercati dalla Spagna, con l’ingresso di Iryo che si è aggiudicato i servizi di Alta Velocità su alcune rotte spagnole, alla Grecia, dove il Gruppo Fs è attivo con Hellenic Train, la società direttamente controllata da Trenitalia dal 2017, senza dimenticare Trenitalia Uk, che gestisce con il brand e la controllata C2c i collegamenti tra Londra e Shoeburyness servendo 28 stazioni e detiene anche il 30% di Avanti West Coast, e in partnership con First fornisce consulenza al Ministero dei Trasporti inglese, oppure la presenza in Germania e in Olanda, i collegamenti Eurocity Italia-Svizzera e il collegamento Milano-Zurigo-Francoforte.

"Recentemente - ricorda poi Donnarumma - è stato presentato il treno Nightjet, collegamento Euronight di ultima generazione, nato dalla collaborazione tra Trenitalia e la compagnia ferroviaria austriaca Öbb, che collega Roma a Vienna e Monaco di Baviera. Quest’ultimo si aggiunge alla rotta già operativa tra Genova e il Levante ligure in collegamento con Monaco e Vienna".

Sul fronte collegamenti grande attenzione resta a quelli fra Italia e Francia: a seguito di una frana nella Maurienne alla fine di agosto 2023, il traffico ferroviario tra la Francia e l'Italia è attualmente sospeso, ma "la previsione di riapertura è prevista entro il primo trimestre del 2025" spiega.

Trenitalia, con la controllata Trenitalia France, ha battezzato la linea Milano-Parigi con il viaggio inaugurale del Frecciarossa 1000 divenendo il primo operatore europeo a operare in territorio transalpino in concorrenza con la Sncf nei servizi di Alta velocità. Ad oggi, Trenitalia France "assicura 10 collegamenti andata e ritorno sulla linea domestica ad Alta Velocità Parigi-Lione e sta studiando aperture a nuove rotte".

Ma Donnarumma ci tiene a sottolineare come il potenziamento delle attività sia accompagnato da una forte attenzione all’efficienza energetica che "è tra i temi prioritari del Gruppo Fs e tutte le società sono impegnate a sviluppare diverse azioni per incrementarla". L'ad spiega come che "la crescente attenzione del gruppo verso la sostenibilità ha portato a un maggiore utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Nel 2023, circa il 66% dell'energia elettrica acquistata e consumata per usi diversi da trazione dal Gruppo proveniva da fonti rinnovabili certificate, in linea con l'obiettivo di aumentare la quota di energia verde nei prossimi anni".

Il gruppo ha inoltre definito un piano di riduzione ed efficientamento dei consumi e di riduzione delle emissioni, per allinearsi agli obiettivi comunitari di decarbonizzazione, che prevede una serie di azioni con l'intento di ridurre significativamente l'impronta carbonica entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 ed è in corso la sostituzione progressiva dei treni diesel con unità a trazione elettrica a maggiore efficienza e l’introduzione di mezzi (bus e treni) ad alimentazione alternativa (biodiesel) con modelli più efficienti. Nel 2023 i primi treni alimentati a biodiesel (Hvo) hanno effettuato il servizio di trasporto passeggeri in alcune regioni italiane.