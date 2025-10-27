'Donne: negoziate meglio', presentata a Milano la ricerca dell'università Bicocca

Le ragazze si sottovalutano nella negoziazione. Lo rivela la ricerca presentata in Regione Lombardia, 'Donne: negoziate meglio', condotta dall'università Milano-Bicocca. Il 73.3 % delle partecipanti all'indagine ritiene "più facile" per i ragazzi farsi ascoltare durante una trattativa. Quasi la metà del campione, il 46,7%, pensa di non essere brava a negoziare. Dati, quelli della ricerca, che richiamano interventi formativi ad hoc per migliorare una soft skill fondamentale per la competenza negoziale. In questo contesto si inserisce Obiettivo Effe, il progetto di Milano-Bicocca per l'educazione finanziaria ed empowerment femminile'.