DoorDash completa l’acquisizione di Deliveroo: ecco cosa cambia ora

DoorDash ha formalmente completato l’acquisizione di Deliveroo, una delle operazioni più rilevanti nel settore del food delivery globale. L’annuncio arriva attraverso una lettera aperta firmata dal co-fondatore e Ceo Tony Xu, che descrive il passaggio come “l’inizio di un nuovo capitolo, non la fine di quello vecchio”. Xu ha voluto rassicurare utenti e partner, sottolineando che “l’app e i prodotti di Deliveroo che conoscete e amate non spariranno”.

Il Ceo ha ribadito l’obiettivo di sfruttare “la tecnologia e la dimensione globale di DoorDash” per raggiungere più persone e mercati, con un impatto sempre maggiore. Il messaggio è stato indirizzato direttamente ai principali stakeholder della piattaforma:

Consumatori: ai 7 milioni di utenti attivi di Deliveroo, Xu promette un’esperienza d’uso “ancora più veloce, brillante e piacevole”.

Esercenti: ai circa 178.000 partner commerciali viene garantita l’introduzione di strumenti innovativi per crescere “sia online che offline”.

Rider: ai 130.000 addetti alle consegne Xu ha assicurato la tutela della “flessibilità”, accompagnata da nuove forme di supporto e sicurezza.

In parallelo, DoorDash ha annunciato un importante cambio alla guida di Deliveroo. Sarà infatti Miki Kuusi, co-fondatore di Wolt e già Head of International di DoorDash, a diventare il nuovo Ceo della società britannica. Kuusi, che nei prossimi mesi si trasferirà a Londra, ha elogiato il lavoro svolto dal team guidato da Will Shu: “Conosco Will e altri membri del team da molti anni e ho sempre ammirato ciò che hanno costruito: un brand forte, un prodotto eccezionale e operations di livello mondiale. È straordinario ciò che questo team ha realizzato e non potrei essere più entusiasta di portare insieme la nostra missione al livello successivo”.

Con questa acquisizione DoorDash rafforza la sua presenza internazionale, consolidando un mercato sempre più competitivo e in trasformazione.