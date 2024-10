Dubai Design Week 2024: un decennio di creatività e innovazione

La Dubai Design Week 2024 segna un traguardo importante: il decimo anniversario di un evento che ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama internazionale del design. In programma dal 5 al 10 novembre, questa edizione non sarà solo una celebrazione della creatività, ma anche una riflessione sul ruolo crescente del design nel plasmare un futuro più sostenibile. Il Dubai Design District (d3) sarà nuovamente al centro dell’evento, consolidando il suo status di hub creativo della città e di riferimento per il settore. In particolare, quest’anno la manifestazione esplorerà il tema "Design per un futuro sostenibile", mettendo in luce come il design possa rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Architetti, designer d’interni e creativi di tutto il mondo condivideranno idee e soluzioni volte a trasformare il rapporto tra produzione, spazio e sostenibilità.

Innovazione sostenibile al centro

Con un focus sul design sostenibile, l’edizione 2024 offrirà una piattaforma per oltre 500 designer provenienti da ogni angolo del pianeta. Le installazioni, le conferenze e i workshop saranno orientati a esplorare nuove modalità con cui il design può migliorare la vita quotidiana e ridurre l’impatto ambientale, promuovendo al contempo il benessere sociale. Uno dei momenti clou sarà Downtown Design, l’esposizione principale che si terrà dal 6 al 9 novembre. Marchi globali e nuove leve del settore presenteranno progetti innovativi, con l’obiettivo di ridefinire le tendenze future del design. In parallelo, ABWAB, una piattaforma dedicata ai designer della regione SWANA, esplorerà l’interazione tra tradizione e innovazione, con un focus sull'architettura vernacolare e il design rigenerativo.

Spazio per il dialogo e la collaborazione

Accanto alle esposizioni, la Dubai Design Week offrirà un’ampia gamma di workshop e masterclass per professionisti e appassionati, che potranno approfondire temi come la progettazione di prodotti ecologici e la creazione di spazi sostenibili. Il concorso Urban Commissions: Tawila, quest'anno dedicato al tavolo come simbolo di condivisione, promuoverà il design come strumento per stimolare l'interazione sociale negli spazi pubblici. Le attività del Marketplace, che esporrà creazioni di designer locali e internazionali, garantiranno una dimensione esperienziale accessibile a tutti, con spettacoli dal vivo e laboratori per i più piccoli.

Verso il futuro del design

I "Talks" a Downtown Design forniranno una panoramica sulle nuove tendenze e sulle sfide che il settore del design dovrà affrontare nei prossimi anni. Esperti regionali e internazionali discuteranno di innovazione e sostenibilità, offrendo preziosi spunti su come il design possa continuare a essere una forza trainante per lo sviluppo sostenibile a livello globale. Con questa edizione, la Dubai Design Week si conferma non solo come un evento cruciale per il mondo del design, ma anche come un ponte tra culture, idee e soluzioni per un futuro più responsabile.

