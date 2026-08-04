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È morto Pietro Mezzaroma, protagonista dell’edilizia romana ed ex proprietario della Roma

Padre di Massimo, Barbara, Valentina e Alessandra, era lo zio di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, e di Cristina, moglie di Claudio Lotito. Fratello di Roberto, ex parlamentare FI

Pietro Mezzaroma
Pietro Mezzaroma
04 agosto 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È morto Pietro Mezzaroma, imprenditore e costruttore romano, esponente di una delle famiglie che hanno segnato la storia dell’edilizia della Capitale nella seconda metà del Novecento. Aveva 91 anni e quattro figli: Massimo, Barbara, Valentina e Alessandra.

Pietro era uno dei tre figli di Amerigo Mezzaroma, insieme ai fratelli Gianni e Roberto. Gianni era il padre di Marco (presidente di Sport e Salute) e Cristina (moglie del presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito), mentre Roberto, padre di Stefano e Giulia, è stato europarlamentare di Forza Italia dal 1994 al 1999.

Nato a Roma nel 1935, Pietro Mezzaroma aveva iniziato a lavorare nell’attività del padre, una falegnameria specializzata nella produzione di infissi. Con il boom economico del dopoguerra, la famiglia entrò nel settore delle costruzioni, diventando uno dei nomi più conosciuti dell’imprenditoria immobiliare romana.

Insieme ai fratelli Gianni e Roberto, Mezzaroma partecipò allo sviluppo di numerose aree della città, da Cinecittà al Torrino, da San Basilio a Tor Bella Monaca, fino a Talenti e all’Eur. I tre fratelli furono alla guida di Impreme, acronimo di “Imprese Mezzaroma”, storica società di costruzioni.

Dal 1996 in poi i fratelli si divisero e Pietro legò il proprio nome alla Pietro Mezzaroma & Figli, proseguendo l’attività imprenditoriale insieme alla nuova generazione.

La sua attività incrociò anche il mondo del calcio. Nel maggio del 1993 Pietro Mezzaroma rilevò la Roma da Giuseppe Ciarrapico insieme a Franco Sensi. La comproprietà durò circa sei mesi: nel novembre dello stesso anno Mezzaroma cedette la propria partecipazione a Sensi, che divenne proprietario unico e presidente del club giallorosso.

La passione per lo sport sarebbe proseguita con i figli. Massimo è stato presidente del Siena e promotore della M. Roma Volley. Barbara ha assunto ruoli di vertice nelle attività di famiglia, affiancata dalle sorelle Alessandra e Valentina, che hanno partecipato al controllo della società e ricoperto incarichi nei progetti di sviluppo e nel marketing.

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