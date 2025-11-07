circle x black
Ecomondo: Cescut (BTT), 'circolarità materie prime e preziose è chiave per indipendenza'

07 novembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
La transizione ecologica ed energetica sono una priorità per questo Paese "soprattutto nel momento in cui queste permettono di recuperare e risparmiare i metalli preziosi e le materie prime che noi non abbiamo, non avendo miniere. La circolarità permette di innescare un circolo virtuoso per essere sempre più indipendenti e autonomi". A spiegarlo è Omar Antonio Cescut, amministratore delegato dell'Unità circular economy di BTT, all'edizione 2025 di Ecomondo a Rimini, la fiera dedicata alla sostenibilità e all'economia circolare. 

