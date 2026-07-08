Economia del mare, Acampora: "Generati 225 miliardi di valore aggiunto"

"L'economia del mare italiana è un sistema integrato che sfiora i 225 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all'11,4% del Pil nazionale. Con il XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare consegniamo il principale strumento di conoscenza e analisi di uno dei settore più strategici per crescita, competitività e sviluppo sostenibile in Italia". Lo dichiara Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio di Frosinone Latina, nel corso della presentazione del XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare.