Economia del mare, Prete (Unioncamere): "Un euro generato da blue economy ne attiva 1,8 in altri settori"

"Ogni euro generato dalla blue economy ne attiva un ulteriore 1,8 in altri settori. In un ambito in cui servono competenze, innovazione e una sempre maggiore collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo il sistema camerale continuerà a fare la sua parte assumendosi la responsabilità di produrre conoscenza, di accompagnare le imprese per favorirne gli investimenti e la competitività''. Lo afferma il presidente di Unioncamere, Andrea PRETE, in occasione della presentazione del rapporto nazionale sull'economia del mare.