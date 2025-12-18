circle x black
Cerca nel sito
 

Editoria, gruppo Sae scende in campo per 'La Stampa'

Editoria, gruppo Sae scende in campo per 'La Stampa'
18 dicembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Sae di Alberto Leonardis scende in campo per rilevare 'La Stampa', esclusa dal pacchetto di acquisizione del gruppo Gedi da parte del magnate greco di Antenna group, Theodore Kyriakou. Secondo varie fonti stampa, la società di Leonardis, già proprietaria del 'Il Tirreno', 'La Nuova Sardegna' e svariate testate locali, ha presentato una manifestazione d’interesse formale per lo storico quotidiano con sede a Tornio in cordata con alcune realtà piemontesi. La cifra ufficiale per la cessione non è nota ma si aggirerebbe intorno ai 40 milioni.

Intanto si tira fuori dal risiko mediatico la famiglia di Matterino Dogliani, attiva nelle infrastrutture e l'edilizia con la holding Fininc. Ipotesi di trattativa anche da parte del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone, già editore de 'Il Messaggero'.

Tra i 'papabili' per l'acquisto della testata dagli Elkann anche il gruppo Nem, già editore di testate ex Gedi come 'Messaggero veneto' e la 'Tribuna di Treviso'. Acronimo di Nord-est multimedia, la società guidata da Enrico Marchi punta ad una cordata con investitori del Nord-ovest per creare un nuovo polo editoriale. Tra gli aspiranti acquirenti, non solo de 'La Stampa' ma di tutta la galassia Gedi, ci sarebbe anche Leonardo Maria Del Vecchio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La Stampa Gruppo Sae Gedi Antenna group Cessione Editoria
Vedi anche
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza