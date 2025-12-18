Editoria, gruppo Sae scende in campo per 'La Stampa'

La Sae di Alberto Leonardis scende in campo per rilevare 'La Stampa', esclusa dal pacchetto di acquisizione del gruppo Gedi da parte del magnate greco di Antenna group, Theodore Kyriakou. Secondo varie fonti stampa, la società di Leonardis, già proprietaria del 'Il Tirreno', 'La Nuova Sardegna' e svariate testate locali, ha presentato una manifestazione d’interesse formale per lo storico quotidiano con sede a Tornio in cordata con alcune realtà piemontesi. La cifra ufficiale per la cessione non è nota ma si aggirerebbe intorno ai 40 milioni.

Intanto si tira fuori dal risiko mediatico la famiglia di Matterino Dogliani, attiva nelle infrastrutture e l'edilizia con la holding Fininc. Ipotesi di trattativa anche da parte del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone, già editore de 'Il Messaggero'.

Tra i 'papabili' per l'acquisto della testata dagli Elkann anche il gruppo Nem, già editore di testate ex Gedi come 'Messaggero veneto' e la 'Tribuna di Treviso'. Acronimo di Nord-est multimedia, la società guidata da Enrico Marchi punta ad una cordata con investitori del Nord-ovest per creare un nuovo polo editoriale. Tra gli aspiranti acquirenti, non solo de 'La Stampa' ma di tutta la galassia Gedi, ci sarebbe anche Leonardo Maria Del Vecchio.