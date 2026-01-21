circle x black
Editoria Italia acquista ulteriore 25% de Il Giornale e rafforza controllo

Con questa operazione, avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023, Editoria Italia ''consolida il proprio ruolo di azionista di riferimento e rilancia il progetto editoriale del quotidiano"

21 gennaio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Editoria Italia ha acquisito un’ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, precedentemente detenuta da Pbf, che mantiene una partecipazione del 5%. Con questa operazione, avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023, Editoria Italia ''consolida il proprio ruolo di azionista di riferimento e rilancia il progetto editoriale del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita'', si legge in una nota. ''Il rafforzamento della compagine societaria conferma la volontà del gruppo di investire nel settore editoriale, sostenendo il pluralismo dell’informazione e lo sviluppo di realtà editoriali solide e capaci di affrontare le trasformazioni del mercato''. Nel nuovo assetto societario, Paolo Berlusconi manterrà il ruolo di presidente onorario, garantendo continuità al percorso editoriale condiviso negli anni.

