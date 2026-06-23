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Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro

23 giugno 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
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L'educazione finanziaria resta una delle principali sfide per il Paese. A fotografare il rapporto degli italiani con risparmio, investimenti, protezione e consulenza è la sesta edizione dell'Osservatorio "Change Lab, Italia 2030" di Groupama Assicurazioni, realizzato in collaborazione con AstraRicerche. Il progetto nasce con l'obiettivo di analizzare i cambiamenti destinati a incidere sulle abitudini e sugli stili di vita degli italiani entro il 2030, approfondendo ogni anno un tema strategico per il futuro del Paese. L'edizione 2026, intitolata "Soldi, soldi, soldi: l'educazione finanziaria che non c'è", mette in evidenza un quadro caratterizzato da una diffusa richiesta di maggiore alfabetizzazione economica, dalla difficoltà di trasformare il risparmio in scelte di investimento consapevoli e dal crescente interesse verso strumenti digitali e intelligenza artificiale applicati alla consulenza. Aminata Gabriella Fall, divulgatrice ed educatrice finanziaria ed endorser dell'Osservatorio, e Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, hanno illustrato i principali risultati dell'indagine e le prospettive di evoluzione del rapporto tra cittadini, consulenti e nuove tecnologie nella gestione del denaro.

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