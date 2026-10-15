Educazione finanziaria, progetto Bper - La Fabbrica 'Conto su di me'

Bper Banca, in collaborazione con La Fabbrica by Spaggiari, promuove “Conto su di me”, il progetto educativo destinato alle scuole secondarie di primo grado che affronta il tema della consapevolezza economica e dell’autonomia decisionale, introducendo anche una riflessione sulla violenza economica, sull’empowerment femminile e sugli stereotipi di genere. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire a studenti e studentesse strumenti utili per comprendere i meccanismi alla base delle proprie scelte economiche, riconoscere condizionamenti, forme di disuguaglianza e affrontare le decisioni con maggiore consapevolezza, contribuendo alla formazione di cittadini e cittadine più responsabili.

“Conto su di me” si articola in cinque step e adotta la metodologia del Project Based Learning: studenti e studentesse acquisiscono conoscenze tramite il confronto, la collaborazione e l’analisi di situazioni concrete, fino alla realizzazione di un output collettivo. A supporto delle attività, docenti e classi avranno a disposizione un kit didattico, pensato come una vera e propria cassetta degli attrezzi per affrontare in aula i temi del denaro, dell’autonomia, della pianificazione, degli stereotipi e della progettazione del futuro. Il kit è composto da una guida per il docente, con indicazioni metodologiche e operative che accompagnano studenti e studentesse in un percorso fatto di attività, approfondimenti e spunti di riflessione, da sviluppare sia individualmente sia in gruppo.

Giovanna Zacchi, head of Esg Strategy di Bper, commenta: “Siamo orgogliosi di promuovere, insieme a La Fabbrica, un progetto che porta nelle scuole temi importanti come la consapevolezza economica, l’autonomia e le pari opportunità. Con ‘Conto su di me’ vogliamo offrire a ragazze e ragazzi strumenti utili per riconoscere condizionamenti e stereotipi, compiere scelte più consapevoli e iniziare a progettare il proprio futuro. Un impegno che riflette la volontà di Bper di contribuire, anche attraverso l’educazione, alla crescita delle nuove generazioni e alla costruzione di una società più inclusiva”.

Il percorso sarà presentato ai docenti attraverso un webinar di lancio previsto nel mese di novembre, condotto da una Responsabile Pedagogica de La Fabbrica by Spaggiari, con l’obiettivo di fornire indicazioni metodologiche e pratiche per l’attivazione del percorso in classe e supportare l’integrazione delle attività all’interno del monte ore obbligatorio di Educazione Civica.