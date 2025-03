Edufin Index, Ghinfanti, (Alleanza Assicurazioni): “Livello di conoscenza finanziaria ed assicurativa degli italiani è insufficiente”

“L’Edufin Index è un osservatorio annuale, che conduciamo come Alleanza Assicurazioni con la collaborazione di Sda Bocconi, che ci dà il polso della situazione sul livello di conoscenza e di competenze finanziarie ed assicurative degli italiani. I dati del 2024, stabili rispetto al 2023, mostrano che quello degli italiani è un livello di conoscenza insufficiente, è infatti pari a 56 in una scala da 1 a 100, dove quindi la sufficienza è 60”. Così Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali, in occasione dell’evento ‘Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario’, organizzato a Palazzo Marino a Milano.