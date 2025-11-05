circle x black
Eicma 2025: Cianetti (Ducati Motor Holding), 'un onore essere qui a celebrare i nostri 100 anni'

05 novembre 2025 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È con grande piacere e onore che siamo qui ad Eicma 2025 con il marchio dei 100 anni, una storia unica al mondo, che vede questa azienda partire da Borgo Panigale a Bologna con i primi esperimenti nel mondo delle radio, grazie anche all'influenza di Guglielmo Marconi sui fratelli Ducati, per poi iniziare dal 1946, con il Cucciolo, la carriera motociclistica di Ducati". A dirlo è Patrizia Cianetti, direttrice marketing e comunicazione di Ducati Motor Holding, alla giornata di apertura alla stampa dell'edizione 2025 dell'esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

