Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell'ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall'Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio.