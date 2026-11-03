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Eicma, Magri: "Ci aspettiamo più grande evento di sempre"

Paolo Magri - (foto Adnkronos)
Paolo Magri - (foto Adnkronos)
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03 novembre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
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"Sarà un'edizione record: dieci padiglioni, raddoppiando l'area espositiva rispetto al 2021. 765 brand, 2.120 brand, il 70% dall'estero. Un'edizione che si preannuncia di successo, le vendite della biglietteria vanno molto bene. Ci aspettiamo un grande evento, forse il più grande di sempre". Lo ha detto l'ad di Eicma, Paolo Magri, a margine dell'inaugurazione della manifestazione.

Durante questa edizione del salone delle due ruote ci sarà anche una mostra sulla Moto Gp: "È stato un lavoro che i ragazzi di Ancma hanno fatto in maniera egregia. Probabilmente il più difficile che abbia visto qui dentro. È molto bella" ha concluso.

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